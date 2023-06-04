الداخلية تواصل جهودها الأمنية لمكافحة جرائم السرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) لارتكابهم واقعة سرقة أعمدة حديدية من داخل مخزن بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم (تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "سئ النية") أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (كمية من القطع والنوافذ الحديدية مختلفة الأحجام) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بعلمه بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة السرقة.. وباستدعاء أمين المخزن المذكور تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

كما تم ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام) لقيامهما بسرقة "جنط سيارة" من أمام أحد محال الإطارات بدائرة القسم ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، وأضافا بالتصرف فيه لدى عميلهما "سئ النية" (عامل بمحل إطارات - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية) .. كما تم بإرشادهما ضبط الأخير ، وبحوزته "الجنط" المستولى عليه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها ، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليه (مالك المحل المُشار إليه) تعرف على المضبوطات ، وإتهمهم بالسرقة.



و ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحى بالذراع") بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الوقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

