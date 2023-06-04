مدير مباحث الجيزة يترأس فريق بحث لحل لغز قتيل طريق البادية بأكتوبر

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور علي جثة أحد الأشخاص مقتولاً بطلق ناري بطريق البادية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، من خلال فحص علاقات المجني عليه عقب تحديد هويته لبيان أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة وتتبع خط سير الجناة وضبطهم.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بطريق البادية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص به آثار إصابة بطلق ناري وملقي بالطريق العام، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى عقب حضور فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثمان.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.