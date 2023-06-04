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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"النقد الدولي" يوافق على قرض بقيمة 43 مليون دولار لدعم اقتصاد جزر القمر

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لمدة أربع سنوات لجزر القمر بقيمة 43 مليون دولار أمريكي.
وذكر صندوق النقد ـ في بيان ـ أن القرض يساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في جزر القمر وتنفيذ خطط السلطات لضبط المالية العامة، واستقرار القطاع المالي، وإصلاحات الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف للحد من الهشاشة الاقتصادية والمؤسسية وخلق حيز مالي للاستثمارات اللازمة في رأس المال البشري والمادي، وسيكون استمرار الدعم المقدم من الشركاء الدوليين لجزر القمر، سواء من حيث التمويل أو من حيث تنمية القدرات، أمرا حاسما لنجاح البرنامج.

صندوق النقد الدولي جزر القمر