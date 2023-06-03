الإمارات وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سبل تعزيز التعاون الثنائي، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت - أهمية بناء أنظمة بيئية تكنولوجية موثوقة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين رفاهية الإنسان في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتعهدا بتعزيز التعاون في إطار الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار، وأعربا عن تطلعهما في استمرار التواصل الوثيق بشأن هذه القضايا وغيرها.

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي التزام بلاده بأمن دولة الإمارات وشركائها في المنطقة، والعمل دبلوماسيا على تهدئة النزاعات والتوترات في المنطقة.