محكمة الجنايات تؤجل فضية مقتل طالب كفر الشيخ لجلسة الإثنين المقبل

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس الدائرة والمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة، نظر قضية محاكمة قاتل الطالب كرم محمد الشهاوي، والذي لقي مصرعه عقب صلاة الفجر، أثناء خروجه من المسجد، بكفر الشيخ بعد أن تعدى عاطل عليه بالضرب على الرأس، بإصابة تسببت في وفاته بعدها بساعات، لجلسة الاثنين المقبل 5 يونيو لسماع مرافعة الدفاع ،وذلك في القضية رقم 274 لسنة 2023 جنايات قسم أول كفر الشيخ.

وتعود أحداث القضية ليوم 8 يناير من العام الجاري 2023 ، حيث تلقت السلطات الأمنية، بلاغًا ،بمقتل طالب في مشاجرة مع آخر، بعد إصابته في الرأس، عقب وقوع مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، وتوفي عقب نقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

علي الفور إنتقل ضباط مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، إلي مستشفي كفر الشيخ العام، وموقع المشاجرة ،وتبين وفاة كرم محمد إبراهيم الشهاوي، 22 عام، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، ومقيم بقرية برمبال التابعة لمركز مطوبس، وذلك عقب مشاجرة بينه وبين آخر أمكن تحديده وضبطه حيث تبين أن المتهم بقتله “ عمار علي عطا ” 23 عاما، بدون عمل ومقيم بمركز الحامول، و تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.

بالفحص وبمواجهة المتهم، بما أسفرت عنه التحريات الأولية، أكد صحة الواقعة، مؤكدًا أنه حدثت مشادة كلامية فيما بينهم، تطورت إلى مشاجرة وقام بالتعدي علي الطالب وأحدث به الإصابة الواردة عن طريق ضربة بعصا حديد، مقرًا بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 274 لسنة 2023 جنايات قسم أول كفر الشيخ، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبس المتهم .