تجديد حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة في البساتين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة البساتين؛ لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المشار إليها.

وعثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "مجهولين المصدر") وبمواجهتهما أقرا بأن الهاتفين حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة، واعترفا بارتكاب عدد (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "سيئى النية" (3 أشخاص، مقيمين بالقاهرة).

أمكن ضبطهم وبحوزتهم الهواتف المستولى عليها وأقروا بعلمهم بكونهم من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.