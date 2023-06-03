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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: الزيادة السكانية "مشكلة ثقافية".. فيديو

قضية السكان
قضية السكان
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أكدت هالة يوسف ممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان ، أن الزيادة السكانية هي مشكلة ثقافية، حيث ان ثقافة المجتمع تسمح بالإنجاب بشكل أكبر، وهذه ثقافات تختلف وتتغير بالمستوى التعليمي والمستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي

وقالت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت  ، إن هناك مشاكل صحية سببها الإنجاب المبكر، حيث أنه يكون هناك صعوبات في التغذية، وبالتالي نجد مشكلات صحية للأطفال منها التقزم.

وشددت على أهمية الثقافة المجتمعية وتأثيرها في ملف "السكان" ولذا لا بد من رفع الوعي بشكل قوى وفعال، بحيث يتم منح المجتمع كافة المعلومات التي تؤهله لاتخاذ القرار، وخاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، وأضرار الحمل المتكرر، سواء على الزوجة أو الطفل.

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