توصيات مؤتمر اتحاد أمل صيادلة مصر

أعلن د. محمد عصمت، مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر، توصيات المؤتمر الخاص بالاتحاد، حيث وجه مناشدة الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع ملف نقابة الصيادلة على طاولة المفاوضات.

وناشد عصمت د. ضياء رشوان رئيس مجلس امناء الحوار الوطني بتمثيل اتحاد امل صيادلة مصر في ورش الحوار الوطني، وذلك لعدم وجود ممثل للنقابة في الحوار الوطني، ومناشدة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتقديم طلبات احاطة لمناقشة قضية رفع الحراسة وسرعة تكليف دفعات ٢٠٢١ و٢٠٢٢ ووضع معايير لإختيار صيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن ملفات التسعيرتين والأدوية منتهية الصلاحية والتأمين الصحي الشامل وهامش الربح الصيدلي مطروحة حاليًا أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقريبا سوف يحدث انفراجة في هذه الأزمات والعودة للتسعير الجبري، بالإضافة الي مناقشة التوصيف الوظيفي مع د. خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وأضاف أنه اتفق مع الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وباقى المعنيين بالمنظومة الصحية، لتبنى عمل اتفاق لسحب الأدوية من الأسواق.

ودعا جموع الصيادلة لنبذ الخلافات ولم الشمل والاتحاد على هدف واحد وهو رفع الحراسة القضائية والدعوة للانتخابات ولهم الحرية في اختيار من يمثلهم.. كما دعا لاطلاق مبادرة لوضع مثياق شرف للعمل النقابي خلال الفترة القادمة.