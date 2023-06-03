"صباح الخير يا مصر" يرصد إنجازات مصر في مجال الطاقة النظيفة بعد 30 يونيو

ألقى برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، الضوء على جهود الدولة المصرية في الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة، في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وعرض البرنامج تقريرًا عن جهود الدولة في هذا الإطار، حيث أشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل إلى 42% بحلول عام 2030.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر، شهد قفزة كبيرة خلال الـ8 سنوات الماضية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتأمين الطلب والتصدير للخارج.

وذكر أن تقرير حديث للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أظهر زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة "الشمس– الرياح" نحو 7 أضعاف،

ورصد التقرير أبرز مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر، ومن بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من ملياري دولار، وتبلغ القدرة الإجمالية للمجمع 1465 ميجا وات، إذ يعدّ المجمع الأكبر بمكان واحد في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، بقدرات 580 ميجا وات.

ومن بين المشروعات محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، إذ تبلغ قيمة العقد الذي أُبرِم لتنفيذ المحطة 4.3 مليار جنيه، وبقدرة 250 ميجا وات، بالإضافة إلى محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميغاواط، وبدأت أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة في يوليو/تموز 2022.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقيات التي وقعت في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، يبلغ عددها 9 اتفاقيات قيد التنفيذ بإجمالي 85 مليار دولار، خلال مدار السنوات المقبل ة.