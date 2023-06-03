شاهندة عبد الرحيم: مصر تسعى لمنع نشوب حرب أهلية واسعة في السودان (فيديو)

قالت الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، إن مصر تسعى لمنع قيام حرب أهلية واسعة في السودان والحفاظ على وحدة الأمة السودانية من الانقسام، وعدم تحول الصراع إلى حرب أهلية تمتد إلى الدول المجاورة.

وأضافت شاهندة عبد الرحيم، خلال فقرة “focus” على فضائية إكسترا نيوز، أن الأحداث في السودان تؤكد أن أمن أي دولة عربية، يعتبر جزء من الأمن القومي المصري، وضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، والتشديد على عدم تدخل أي طرف خارجي.

يذكر ان برنامج "فوكاس" الذي تقدمه الإعلامية شاهندة عبدالرحيم قد انطلق السبت الماضي ، وعرض كواليس و سيناريوهات جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية ، وهو برنامج يركز علي أبرز الأحداث حول العالم بشكل عام كما يناقش ويستعرض بالتحليل أهم القضايا و يشرح كل ابعادها بلغة مبسطة يسهل وصولها للمشاهد في عشر دقائق ، ويذاع في الحادية عشر من صباح السبت من كل اسبوع علي شاشة اكسترا نيوز.