سول: اتفاق على تشغيل نظام مع واشنطن وطوكيو لتقاسم المعلومات عن الصواريخ الكورية الشمالية

السبت 03/يونيو/2023 - 08:59 ص

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ-سيوب" اليوم السبت، إنه تم الاتفاق على تشغيل نظام تقاسم معلومات تحذيرية عن الصواريخ الكورية الشمالية في الزمن الحقيقي بين بلاده والولايات المتحدة واليابان، مشيرا إلى إجراء تشاورات عملية لتشغيله في غضون العام الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن ذلك جاء عقب انتهاء محادثات بين وزراء الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي والياباني انعقدت في سنغافورة، حيث أضاف "لي" أنه تم الاتفاق على رفع مستوى التعاون الأمني الثلاثي إلى مستوى أعلى مع تنفيذ الاتفاقات التي وردت في لقاءات القمة بين الدول الثلاث بصورة إيجابية.

واجتمع "لي" مع نظيريه الأمريكي لويد أوستين والياباني هامادا سيكاز على هامش الدورة العشرين للموتمر الأمني الآسيوي المسمى بحوار شانغريلا.

يذكر أنه يتم تقاسم المعلومات التحذيرية من الصواريخ في الوقت الفعلي بين الجيش الكوري الجنوبي والقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وبين قوة الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية في اليابان، وتعمل الدول الثلاث على تبادل البيانات فيما بينها بناء على ترتيب ثلاثي لتبادل المعلومات تم توقيعه عام 2014.