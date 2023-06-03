جوتيريش: الأونروا على وشك الانهيار المالي ويجب الوفاء بالالتزامات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "على وشك الانهيار المالي"، داعيا الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وتحمل المسؤولية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة "الأونروا" المنعقد اليوم الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بهدف زيادة دعم الدول للوكالة، والتي ألقاها بالإنابة عنه مدير مكتب الأمم المتحدة إيرل كورتني راتري.

وأكد جوتيريش: "نلتقي كل عام، وكل عام نواجه نفس التناقض، فمن ناحية، ندرك جميعا الدور الأساسي الذي تلعبه الأونروا كشبكة أمان للفئات الأكثر ضعفا، وركيزة للاستقرار الإقليمي، وحافز للتنمية، وأداة مهمة لمنع الصراع، وشريان حياة مليء بالأمل والفرص للملايين، ومن ناحية أخرى، نسمح للأونروا بأن تظل عالقة في مأزق مالي، والاحتياجات المتزايدة يقابلها ركود في التمويل".

وأشار إلى أن عدد من كبار المانحين وأكثرهم موثوقية للأونروا أعلنوا مؤخرا بأنهم قد يخفضون مساهماتهم، قائلا: "هذا مقلق للغاية... الوكالة تعمل بالفعل، بعجز يقارب 75 مليون دولار، لنكن واضحين.. الأونروا على وشك الانهيار المالي".