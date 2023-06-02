الإفتاء توضح وقت صلاة الضحى وعدد ركعاتها

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقت صلاة الضحى وعدد ركعاتها.

وقالت الدار: يبدأ وقت الضحى من بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل زوالها (أي من بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبيل صلاة الظهر بنحو 4 دقائق)، وأقلها ركعتان، والأفضل أن تكون أربع ركعات فأكثر؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء.

وتعمل دار الإفتاء على تقديم الفتاوى والإرشادات الدينية للمسلمين في مصر وخارجها، وتأسست عام 1895 ميلادي، وتتمتع بسمعة كبيرة في المجتمع المصري والعربي، حيث تعتبر مرجعًا رسميًا للفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الدينية والمجتمعية والسياسية.

تضم دار الإفتاء مجموعة من العلماء والمفتين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة مثل الموقع الرسمي على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المجتمع وتقديم الإرشادات الدينية والفتاوى.