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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. أحمد الفيشاوى يشارك جمهوره العرض الخاص لفيلم "رهبة" بالسعودية

أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى
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نشر الفنان أحمد الفيشاوى فيديو له يشارك به جمهوره  على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"  من العرض الخاص لفيلم"رهبه" بالمملكة العربية السعودية.

https://www.instagram.com/reel/Cs_thqLINhI/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهر الفيشاوى من خلال الفيديو فى حالة سعادة كبيرة، وقام بتقطيع تورتة الإحتفال بالعرض الخاص للفيلم، وألقى الفيشاوى كلمة للحضور والمنظمين ووجه الشكر للجميع .
تدور أحداث الفيلم حول شخص يعيش فى إحدى الأحياء الشعبية، يفرض سيطرته على المنطقة التى يعيش بها، ولكن يتعرض لحادث تتغير معه الأحداث بشكل درامى تشويقى.
الفيلم بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، محمد لطفى، ثراء جبيل، محمود البزاوى، سما إبراهيم والإخراج رضا عبدالرازق.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "أشباح أوروبا" ، بطولة هيفاء وهبى، أحمد الفيشاوى، مصطفى خاطر، أروى جودة، ياسر الطوبجى، والإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.

احمد الفيشاوي رهبة هيفاء وهبي أشباح أوروبا عرض خاص