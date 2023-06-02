منير الوسيمي: شيرين عبد الوهاب تلقائية ومليئة بالطرب والإحساس

أكد الموسيقار الكبير منير الوسيمي أن المطربة شيرين عبد الوهاب تلقائية ومليئة بالطرب والإحساس، أما أنغام فهي تعتمد علي توظيف عقلها قبل إحساسها ولكن في النهاية لا اختلاف علي موهبتها.



وقال الوسيمي: شيرين عبد الوهاب تحتاج أن تسيطر علي تصرفاتها ولكن لا أحد يختلف علي موهباتها الثقيلة فأنا ألقبها ب:"أم كلثوم صوت الشرق".



وأجاب الموسيقار القدير خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة عن سؤال يشعل مواقع التواصل الاجتماعي حاليا حول من هو صوت مصر الآن، شيرين عبدالوهاب أم أنغام؟، ليجيب قائلا: "أري من وجهة نظري الشخصية أن شيرين وأنغام هما صوت مصر ".