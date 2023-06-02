زد يتخطى منتخب السويس ويقترب من الصعود للممتاز بعد هزيمة السكة.. "صور"

حقق فريق زد فوزاً مهماً اليوم الجمعة على حساب منتخب السويس بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين في الجولة الـ28 من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثاني.

ورفع فريق زد رصيده إلى 59 نقطة وحافظ على تصدرته للمجموعة واقترب من الصعود لدورى الأضواء والشهرة .

ويترقب زد لقاء دجلة غداً أمام بورتو وفي حالة عرقلة دجلة بالخسارة أو التعادل غداً يعلن رسمياً صعود زد للممتاز لأول مرة في تاريخه .

وخسر فريق السكة الحديد امام الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2 وتوقف رصيد السكة عند 51 نقطة وابتعد نهائياً عن المنافسة على الصدارة وخرج من السابق على بطاقة الصعود للممتاز وعقب انتهاء اللقاء إعلان امير عزمي مجاهد المدير الفنى للسكة الاستقالة بعد تعثره في تحقيق هدف الإدارة والصعود للممتاز .

وفي ظاهرة غريبة على الملاعب المصرية انسحب فريق الإعلاميين أمام الترسانة بعد 12 دقيقة لعدم اكتمال الصفوف بعد تعمد عدد كبير من لاعبي الاعلاميين الغياب عن اللقاء مما أجبر الجهاز الفنى على اللعب بـ8 لاعبين فقط الأمر الذي ساعد الترسانة على تسجيل هدفين في أقل من 10 دقائق ليجبر فريق الاعلاميين على الانسحاب خوفاً من زيادة الاهداف.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة والقناة كالتالي:

منتخب السويس 1 /2 زد

السكة الحديد 2 /3 الإنتاج الحربى

النصر 0 / 2 القناة

بتروجت 3 /1 إيسترن كومبانى

كهرباء الإسماعيلية 1 /2 العبور

الاتصالات 3 / 0 مستقبل وطن

ومن المقرر ان تستكمل مباريات المجموعة غداً السبت بمواجهة وادي دجلة مع بورتو السويس وتعد نتيجة الغد مؤثرة بشكل كبير وفي حالة تعادل دجلة او الخسارة يصعد رسمياً زد لدورى الاضواء والشهرة.

مباراة السكة الحديد و الإنتاج الحربي 10

مباراة السكة الحديد و الإنتاج الحربي 9

مباراة السكة الحديد و الإنتاج الحربي 8

مباراة السكة الحديد و الإنتاج الحربي 7

مباراة السكة الحديد و الإنتاج الحربي 6

مباراة السكة الحديد و الإنتاج الحربي 5

مباراة السكة الحديد و الإنتاج الحربي 4

مباراة السكة الحديد و الإنتاج الحربي 3

مباراة السكة الحديد و الإنتاج الحربي 2

مباراة السكة الحديد و الإنتاج الحربي 1