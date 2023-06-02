المجلس القومي للمرأة يكرم الأعمال الرمضانية.. مايا مرسي تؤكد أهمية الدراما في نشر الوعي بالقضايا وتؤثر في جيل كامل ويغير فكره

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أهمية الدراما في نشر الوعى بقضايا المرأة المصرية، باعتبارها فن صناعة الوعي،قائلة"إن وعى المرأة بحقوقها هو أهم مكتسب للمجلس ".

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس بعنوان " المرأة في دراما رمضان " لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة والتى تم عرضها خلال شهر رمضان ٢٠٢٣، وذلك بحضور نخبة من الفنانات من بينهم منى زكي، نيللي كريم، دنيا سمير غانم، امينه خليل، روجينا إلى جانب كوكبة من صناع الدراما من المؤلفين والمخرجين والمنتجين.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وهى تتوسط كوكبة ونخبة عظيمة من صناع الدراما المصرية المحترفين، الواعين بأهمية دورهم ومسئوليتهم المجتمعية، في عصر ذهبي حافظ على مكتسبات المرأة، وعلى نجاحها وتقدمها.

وشددت على أن المرأة المصرية اذا لم تحصل على حقوقها الآن فسوف يكون من الصعب الحصول عليها فيما بعد.

وقالت رئيسة المجلس إن الدراما المصرية لطالما كانت متفردة وتلعب دورا كبيرا في تشكيل الوعي المصري والعربي، ولها دور كبير في تشكيل الرأي العام والتنشئة الاجتماعية مثلها فى ذلك مثل المؤسسات، وقد يكون تأثيرها أكبر.

وتابعت" جملة واحدة.. ومشهد واحد في الدراما ممكن يؤثر في جيل كامل ويغير فكره.. ويعمل نقله نوعية".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن حفل التكريم يعد الحفل الأول من نوعه لتكريم صناع الدراما المصرية، موضحة أن المجلس وعلى مدار ثمانى سنوات يرصد صورة المرأة في الدراما وكيف تتناول قضاياها ومدى مراعاتها للكود الإعلامي الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة.

وأشارت رئيسة المجلس الى دور الدراما المصرية منذ عقود فى تسليط الضوء على قضايا مهمة للمرأة مثل أهمية التعليم فى مسلسل هى والمستحيل للعظيمة صفاء ابو السعود، وضمير أبلة حكمت للعظيمة فاتن حمامة، والوتد للعظيمة هدى سلطان وامراة من زمن الحب وأميرة في عابدين للعظيمة سميرة أحمد وغيرها الكثير.. قائلة"حياة سيدات تغيرت بعد المسلسل وأصبحنا نحتفل بحصول سيدات على درجة الماجستير بعد أن تم محو أميتهن ".

واعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها باختيارات بطلات مسلسلات شهر رمضان لهذا العام، مؤكدة أنهن قدمن شكل مختلف للدراما النسائية، وأنهن سيدات لديهن رسالة وهدف ويسعين للتغيير.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لجميع شركات الإنتاج على اهتمامها بعرض وتقديم عمل درامى مساند لقضايا المرأة، قائلة "كل الشكر لكل منتج بيقدم فكر مختلف، ومتأكد انه هيغير المجتمع ".

كما قدمت رئيسة المجلس التحية الى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المساندة والدعم لخلق وعى بقضايا المرأة،وخصصت الشكر لصناع مسلسل تحت الوصاية، متمنية تغيير القانون لتحقيق الإنصاف.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة أهمية تقرير الرصد السنوي الذي تقدمه لجنة الإعلام بالمجلس، على مدار ثمانية أعوام حيث قامت اللجنة منذ عام 2016 برصد ومتابعة وتحليل المحتوى الدرامي والبرامجي والاعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، من حيث تناول قضايا المرأة، ومدى توافق الأعمال مع الكود الإعلامي.

وأوضحت أن اللجنة اهتمت برصد تأثيرات هذا المحتوى على المرأة المصرية من خلال الاستبيان الإلكتروني لاستطلاع آراء النساء عن مدى تعبير الدراما عن المرأة المصرية وقضاياها.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة رصد وفرق بحثية مكونة من الخبراء والأساتذة الجامعيين في مجال الإعلام وبمشاركة 140 طالبا وطالبة بكليات الإعلام بالجامعات المصرية وتدريبهم على استمارة التحليل،

كما قامت اللجنة هذا العام في رمضان 2023 بحصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والعربية والمنصات الرقمية، والبالغ عددها 32 مسلسلا، ومتابعة الإذاعة المصرية المسموعة والبرامج التليفزيونية والإعلانات المعروضة خلال رمضان 2023.

وأشادت الدكتورة هبة هجرس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس بما تم إبرازه فى دراما رمضان لصالح المرأة المصرية، موضحة أن المجلس يعمل بالرصد منذ ٨ سنوات ومنذ خمس سنوات تم إنضمام لجنة المرأة ذات الإعاقة للمرصد، مؤكدة أنه ما يهمنا هو تغيير الصورة النمطية للمرأة المصرية والتي يتم تناولها في الدراما المصرية.

وقالت إن المرصد الإعلامي للمجلس حقق نجاحًا كبيرًا عبر متابعة جميع الأعمال الدرامية، مؤكدة أن الصورة السلبية الخاصة بالمرأة ذات الإعاقة بدأت تتلاشى، مشيدة بأهمية دور الدراما فى نشر الوعى المجتمعي.