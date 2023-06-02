"التنمية المحلية × أسبوع".. رصد أنشطة الوزارة من 27 مايو حتى 2 يونيو





أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٣٧ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٧ مايو الماضي حتي ٢ يونيو الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كالتالي:



*السبت ٢٧ مايو*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات اليوم السبت ( 27 مايو 2023 ) في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي سوف تستمر حتى 16 يونيو القادم ، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين .



*الأحد ٢٨ مايو*

تلقي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة الوزارة للإجراءات التي اتخذتها المحافظات التي تتعرض لموجة من عدم الاستقرار في الطقس وفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، حيث شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار علي مناطق متفرقة من البلاد وصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ويتوقع سقوط أمطار رعدية قد تصل لحد السيول علي مناطق من سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر .



كما أجرى اللواء هشام آمنة ، زيارة إلى محافظة شمال سيناء لتفقد وافتتاح بعض المشروعات التنموية والخدمية الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها علي أرض المحافظة، رافقه خلال الزيارة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث استهل وزير التنمية المحلية زيارته بحضور الاجتماع الذي عقد في مقر المحافظة مع عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارتين والسكرتير العام للمحافظة، ثم قام وزير التنمية المحلية بافتتاح وتفقد بعض المشروعات ومنها كالآتي :

- افتتاح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ومدينة العريش.

- مركز إصدار تراخيص المحال العامة بمدينة العريش.

- المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

- تفقد الورش الحرفية واليدوية بالمنطقة الصناعية بمدينة العريش والتي تضم ٤٨ ورشة متنوعة بتكلفة ٥٠ مليون جنيه.



*الاثنين ٢٩ مايو*

حرص وزير التنمية المحلية ، خلال زيارته لشمال سيناء على تفقد وافتتاح عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة كالتالي:

- أجرى جولة تفقدية في شوارع مدينة العريش بشمال سيناء، والتقى عدد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية للتعرف علي آراءهم بعد عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء .

- وضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بمدينة العريش.

- تفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بقرية الخروبة ، وتم الاطمئنان علي الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرية خاصة للمرأة والطفل.

- تفقد معرضاً للمنتجات الحرفية والتراثية السيناوية الذي أقامته جمعية خدمة المجتمع بالقرية لتوفير فرص عمل للسيدات بالقرية والقري المجاورة .

- تفقد منتجات بعض المزارع النموذجية بالقرية ومتابعة إنتاج إحدى المزارع علي أرض الواقع خلال حصد المحصول من بعض الخضراوات والفاكهة .

- افتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الشيخ زويد ومركز إصدار تراخيص المحال العامة الموجود في المركز .



*الثلاثاء ٣٠ مايو*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة المواطنين بالعاصمة ، حيث تابع مع محافظ القاهرة آخر مستجدات معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي 2022/ 2023 على مستوى برامج التنمية المحلية ، وأهم ملامح الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة في العام المالي القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، كما تابع جهود محافظة القاهرة في تطوير عدد كبير من المناطق العشوائية، والمرحلة الثانية من الموجة ٢١ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية ، كما تطرق اللقاء الي سير المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة .



*الأربعاء ٣١ مايو*

ترأس وزير التنمية المحلية، الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع دعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والذي يمثل شراكة رائعة بين كل من وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وعقد الاجتماع في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج والسفير ياسر عابد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.



وفي إطار الدعوة الرسمية الموجهة إلي وزير التنمية المحلية من الحكومة الهولندية، وصل اللواء هشام آمنة ، إلى مملكة هولندا في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين ، حيث كان في استقباله عقب وصوله السفير حاتم عبدالقادر كمال الدين، سفير مصر لدى هولندا.



*الخميس 1 يونيو*

أكد اللواء هشام آمنة، إن الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ40 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي (2022 - 2023) التي ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة، يشهد انطلاق 4 دورات تدريبية يستفيد من هذه الدورات 112 متدرب من جميع المحافظات، وهي دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المشاركة المجتمعية، ودورة تطوير المراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور، ودورة الولاء الوظيفي والائتمان والسعادة الوظيفية في زيادة الانتاجية المؤسسية، ودورة المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة.



كما وجه وزير التنمية المحلية ، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيء والرياح المثيرة للأتربة وسقوط الأمطار الذى تتعرض له بعض محافظات الجمهورية وفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية وغرفة العمليات بالوزارة، حيث تلقي وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة جهود المحافظات على مدار اليوم لموجة عدم الاستقرار في الطقس والرياح الشديدة والأمطار التي تعرضت لها العديد من المحافظات .



واستهل اللواء هشام آمنة نشاطه خلال زيارته الرسمية التي قام بها إلى مملكة هولندا، بزيارة إلى مقر اتحاد البلديات الهولندية ( VNG ) وذلك بحضور السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدي هولندا، وقام وفد اتحاد البلديات الهولندية بعرض نظام الحكم المحلى في هولندا وأفضل الممارسات الخاصة بتفعيل مفهوم اللامركزية بكل أبعادها وتوزيع السلطات والمسئوليات بين مستويات الحكم المختلفة، وقام اللواء هشام آمنة خلال اليوم الاول للزيارة بعقد عدة لقاءات مع عدد من المسئولين الهولنديين ومنها:-

- إجتماعاً مع سيسيل مويس، مديرة ومؤسسة أكاديمية لاهاي للحكم المحلى والتدريب، وشاهندة النجار، مسؤولة تنفيذ البرامج التدريبية، وعدد من مسئولي الأكاديمية حيث شهد الاجتماع استعراض أهم أنشطة الأكاديمية ، ومجالات التعاون المشتركة في جمهورية مصر العربية، وفرص التعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة ، خاصة في ظل تركيز الأكاديمية على تطوير قدرات مؤسسات الإدارة العامة والحوكمة المحلية.

- إجتماعاً مع وزير الهجرة الهولندي إريك فان ديربرج، وتناول اللقاء مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والهولندي منها قضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية.

- اجتماعاً مع مارتن سخورينك، السكرتير العام لوزارة الداخلية وشؤون الجزر التابعة للتاج الهولندي، ومسئولي إعداد السياسات المحلية بالوزارة، لبحث سبل التعاون مستقبلاً في جميع مجالات عمل التنمية المحلية لتعظيم الإستفادة من الخبرات الهولندية ذات الصلة بتقديم الخدمات البلدية.



*الجمعة ٢ يونيو*

- واصل وزير التنمية المحلية نشاطه خلال زيارته الحالية الى المملكة الهولندية حيث التقى مع نيلس ميورو، نائب رئيس مجلس المياه بإقليم برابنت دلتا وعدد من المسئولين بالمجلس والذى يعد الشريك لاتحاد البلديات الهولندية VNG International في تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر ، وذلك بحضور السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدي هولندا وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وشهد اللقاء التطرق إلى بحث سبل التعاون في تطوير نظم المياه في البلدين خاصة في مجال تحسين وفرة وجودة المياه والتي تعد من الملفات المهمة والملحة وكذا معالجة المياه لتصبح مياه صالحة للشرب والاستهلاك خاصة في ظل مواجهة البلدين للتغيرات المناخية .