تفاصيل إطلاق قافلة طبية بمركز القوصية في أسيوط ضمن "حياة كريمة"

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد إطلاق قافلة طبية بمركز القوصية في أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار التقرير، إلى أن مديرية الصحة بأسيوط أطلقت قافلة طبية شملت عددًا من التخصصات ومعامل تحاليل، وأشعة، واستمارات علاجًا على نفقة الدولة، إضافة إلى تحويل بعض الحالات المرضية لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات المركزية.

وقالت مروة حسنين، صيدلي بقافلة مركز القوصية، إن القافلة العلاجية تتحرك من قرية لقرية، نظرا لأنها ترصد القرى البعيدة عن الخدمات.

فيما قال الدكتور أحمد عبد الناصر، طبيب أسنان بقافلة مركز القوصية، إنه يتم الكشف على أكثر من 30 حالة يوميًا، ويتوفر لدينا خامات الحشو والخلع، إضافة إلى توفير العلاج لجميع المرضى بالمجان.