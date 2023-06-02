السفارة الأمريكية تطلق أرشيف يضم آلاف التسجيلات الإذاعية العربية على الانترنت

أطلقت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة أرشيفًا على الإنترنت، يضم عدة آلاف من التسجيلات الصوتية العربية، والتي تسلط الضوء على برامج إذاعة صوت أمريكا في مصر.

يتضمن الأرشيف مقابلات مع شخصيات تاريخية مصرية بارزة، وبرامج موسيقية لمطربين مصريين وعرب مشهورين، وأخبار تركز على البرامج المصرية والأمريكية في مصر..

واحتفالًا بهذا الحدث، قام القائم بأعمال السفير الأمريكي السفير جون ب. ديروشر باستضافة حفل استقبال مع مجموعة من الشخصيات السينمائية والفنية والموسيقية والثقافية.

وقال السفير ديروشر، إنه حتى الآن لم تكن هذه التسجيلات متاحة للجمهور، حيث لم تكن المعدات متاحة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحتى لو كانت متوفرة، فسيقوم مستخدم واحدًا فقط في كل مرة باستخدامها.. ومنحة السفارة الأمريكية هذه فتحت مجالا لهذا المورد الثري ليصبح متاحًا عبر الإنترنت، ليس فقط لخدمة المستمعين المصريين ولكن أيضًا لجمهور عالمي مهتم بالفنون والثقافة المصرية.

ويعود تاريخ أرشيف صوت أمريكا الاذاعى إلى أواخر السبعينيات وحتى أوائل عام ٢٠١٠، ويتضمن آلاف المقابلات مع شخصيات بارزة في مصر والعالم العربي مثل نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل للآداب، والمخرج السينمائي الشهير صلاح أبو سيف، والممثل العظيم عادل إمام.

كما تشمل البرامج الخاصة نسخًا منطوقة من أعمال مثل سارة لعباس العقاد، وبرامج وثائقية عن المطربة الأسطورية أم كلثوم.. وتشمل المحتويات الأخرى العروض الموسيقية لفنانين مصريين وعرب.



