وفد عسكري كازاخستاني يزور أذربيجان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

الجمعة 02/يونيو/2023 - 01:24 م

ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن وفدا عسكريا من كازاخستان وصل إلى البلاد؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيارة المنشآت العسكرية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "ترند" الأذرية اليوم /الجمعة/، - "أنه وفقًا لبرنامج التعاون العسكري الثنائي بين جمهوريتي أذربيجان وكازاخستان لعام 2023، تقوم مجموعة من الأفراد العسكريين من وزارة الدفاع الكازاخستانية بزيارة إلى أذربيجان".

وكجزء من الزيارة، قام المسئولون بزيارة مركز التدريب والتعليم للجيش الأذربيجاني ومركز معدات عسكرية تابع لمعهد الإدارة العسكرية، حيث تم تقديم إيجاز شامل حول تاريخ وأنشطة المراكز للوفد.

وحضر الوفد الكازاخستاني إحدى وحدات مغاوير العمليات، وتم تزويدهم بإيجاز مفصل عن المسار القتالي للوحدة العسكرية وعملية تدريب أفرادها العسكريين.

واطلع الوفد على الظروف التي تم توفيرها للعسكريين والمعدات القتالية، وشاهدوا أداءً نموذجيًا لقوات "الكوماندوز" في مركز تدريب الوحدة العسكرية.