دراسة جديدة تكشف أهم أخطار مستحضرات وسائل الاستحمام

أشارت مجلة أوكو تست الألمانية إن المواد الكيميائية الموجودة في "سائل الاستحمام" تسبب خللا بنظام الهرمونات.

وحذرت المجلة من استعمال مستحضرات سائل الاستحمام بكثرة وبخاصة تلك التي تحتوي على روائح أوضحت المجلة أن بعض أنواع غسول الاستحمام تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تضر بهرمونات الجسم كما تسبب أنواعا من الحساسية للجلد والبشرة.

كما ركزت أبحاث علمية على خطر تعرض الجسم للمواد الكيميائية في مستحضرات التجميل خصوصا.

ويشار إلى أن تلك المواد قد تكون غير طبيعية وتحتوي على عناصر كيميائية يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الجلد والجسم.

وتوضح أبحاث ألمانية إلى خطر آخر لمستحضرات صابون الاستحمام السائل أو غسول الجسم التي تحتوي على روائح مركزة حيث أن من بين أكثر الروائح خطورة رائحة المسك المصنع من مادة الغالاكسويد وهي مادة تستخدم كثيرا في العطور ويمكن أن تسبب اضطرابا في الجهاز العصبي.

ويرى الباحثون أن أهمية تلك الأبحاث تكمن في رفع الوعي بخطورة بعض أنواع غسول الجسم التي يروج لها على أنها طبيعية إذ قد تحتوي على مشتقات كيميائية مثل "بي إي جي" PEG أو كبريتات الصوديوم.

وأثبتت دراسات حديثة أن تعرض الجسم بكثرة للمواد الكيميائية من خلال مستحضرات التجميل والمستحضرات الشخصية قد يؤدي للحساسية الجلدية والأكزيما ويمكن أن يسبب خللا هرمونيا.

علاوة على أنه قد يضر بأعضاء الجسم خصوصا وأن تلك المواد تعد من مسببات الحساسية لدى بعض الناس.