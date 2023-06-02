اليوم.. كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية تحتفل بتخريج الدفعة الــ"152"

تحتفل كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر، اليوم الجمعة، بتخريج الدفعة الــ"152" مِن طلبة الكليَّة بأقسامها المُختلفة، ذلك في تمام الساعة الثالثة بعد الظُهر، في الكنيسة الإنجيليَّة في مصر الجديدة.

من المقرر ان يقود الاحتفال الدكتور القس يوسف سمير- رئيس مجلس إدارة الكليَّة، ويُلقي خطاب الحفل الدكتور إيلي حداد رئيس كلية اللاهوت المعمدانية بلبنان.

كما يُشارك بالحضور القس راضي عطا الله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي بمصر، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطَّائفة الإنجيليَّة في مصر نائبًا عن الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية نظرًا لسفره خارج البلاد، كما يشارك بالحضور أيضًا عدد من أعضاء مجلسيِّ النوَّاب والشُّيوخ.