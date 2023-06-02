ضحايا العاصفة الترابية.. الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث الطريق الإقليمي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ١٠ أشخاص إثر إصابتهم في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بالعياط، لسؤالهم حول ملابسات الحادث، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتبين من التحريات أن سبب وقوع الحادث، أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق أثناء سير السيارة، وذلك بسبب هبوب العاصفة الترابية الذي أدى إلى انعدام رؤيته والتسبب في الحادث.

تلقى الرائد أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى.

الطريق الإقليمي قبل نزلة الأخصاص اتجاه البليدة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى العياط المركزى ومستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.