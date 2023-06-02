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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الجزائري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الكندية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الكندية ميلاني جولي.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما وجهت الوزيرة الكندية دعوة لنظيرها الجزائري لزيارة كندا لمواصلة الحوار السياسي واستعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين.

وزير الخارجية الجزائري وزيرة الخارجية الكندية اتصال ا هاتفي ا تعزيز التعاون بين البلدين