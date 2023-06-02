وزير الخارجية الجزائري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الكندية

تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الكندية ميلاني جولي.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما وجهت الوزيرة الكندية دعوة لنظيرها الجزائري لزيارة كندا لمواصلة الحوار السياسي واستعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين.