صور.. نائب محافظ الجيزة تتفقد المشروعات التنموية ببولاق الدكرور

تواصل محافظة الجيزة خطتها في رفع كفاءة الشوارع الجانبية والداخلية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



في هذا الإطار قامت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بجوله ميدانية للوقوف علي أعمال تطوير ورصف شارع ال عامر ومتفرعاته ببولاق الدكرور من تركيب للانترلوك ورفع كفاءة الانارة والارصفة والبلدورات لتحسين حركة سير المواطنين .

كما قامت هند عبد الحليم بتفقد بيت ثقافة زنين للوقوف علي اجراءات تطويره ورفع كفاءته لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

وشهدت نائب المحافظ بدء اعمال مشروع الاحلال والتجديد الشامل لمركز شباب زنين استجابه لمطالب المواطنين ليكون نافذة رياضية للقاطنين بالمنطقة.

شملت الجوله متابعه انتظام العمل بمكتب بريد صفط اللبن الذي تم تجديده لإتاحة كافه الخدمات البريدية للمواطنين بسهوله ويسر بالاضافه الى تفقد مدرسة مصطفى كامل الرسمية ومجمع المدارس رافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندس عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرورأعضاء مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور.