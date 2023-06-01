حرس الحدود يفوز على أسوان بهدف نظيف في الجولة ٣٠ بالدوري



فاز فريق الكرة بنادي حرس الحدود،بقيادة محمد مكي،على نظيره أسوان،بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس،على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٠ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



تعادل حرس الحدود مع نظيره أسوان في الشوط الأول سلبيًا بدون أهداف.

وسجل هدف حرس الحدود،إبراهيم القاضي،في الدقيقة رقم ٥٢،ليتنهي اللقاء بفوز حرس الحدود على نظيره أسوان بهدف نظيف.



وبهذة النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة رقم ١٩،بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة رقم ٣١ في المركز الـ ١٤ بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.