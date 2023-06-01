السجن المؤبد والغرامة نصف مليون جنيه لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة "م . ح " بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.



صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.



كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس أنه تلقي معلومة اكدتها تحرياته باتجار المتهم في المواد النخدرة فانتقل حيث ايقن تواجده وأبصره بالطريق العام محرزا " كتر" وبتفتيشه عثر بحوزته علي ست قطع لجوهر الحشيش وقد أقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للتجزئه