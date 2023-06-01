توريد 174.3 ألف طن من المستهدف لكميات القمح لموسم الحصاد بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن نجاح جهود أجهزة المحافظة فى توريد 174 ألف طن و 338 كجم من المستهدف لكميات القمح للموسم الحالى بإجمالى 191 ألف طن ، لافتاً بأنه تم توريد 131 ألف طن و 558 كجم بصوامع وشون وبناكر المحافظة ، فيما تم نقل 39 ألف طن و 952 كجم للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2828 طن للتقاوى.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 .

وأكد المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان إستكملت الجهات المعنية جهودها لتوريد كميات القمح ، والوصول لهذا الإنجاز ، وتخطى نسب المستهدف ، وهو الذى تواكب مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل أردب تم توريده بالمواقع التخزينية بدائرة المحافظة ، بواقع 8 جنيه لكل كيلو كحافز للمزارعين الذين قاموا بتوريد الأقماح المحلية ، مع تنفيذ التوجيهات المتعلقة بصرف كمية 11 ألف و 320 طن للمزارعين حتى الآن .

وأوضح أنه توازى مع جهود توريد القمح لموسم الحصاد الحالى ، فيتم تشديد الرقابة التموينية، وتكثيف الحملات المكبرة للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة وإستغلالها بشكل غير مشروع، ومحاسبة المتلاعبين فيها ، فقد واصلت أجهزة المديرية جهودها على مدار الشهر الماضى حيث نجحت فى مجال السيطرة على المخابز في ضبط 495 مخالفة، وفى مجال الأسواق تم ضبط 302 مخالفة، وهو الذى توازى مع ضبط 5814 مخالفة عبارة عن مضبوطات متنوعة.

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