السوبرانو المصرية نيفين علوبة تحصل على وسام الفنون والآداب الفرنسى

حصلت السوبرانو المصرية نيفين علوبة، على وسام الفنون والآداب، بدرجة "فارس"، والتى منحتها لها السفارة الفرنسية فى مصر تقديرا لإنجازاتها فى مجال الموسيقى المصرية، بعد رحلة عطاء فنية وثقافية كبيرة.

يُعد وسام الفنون والآداب الفرنسي، وسام يمنح إلى الشخصيات المتميزة من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال إسهاماتهم لصالح ازدهار الفنون والآداب في فرنسا والعالم.

الدكتورة "نيفين علوبة" هى سوبرانو مصرية، من أشهر الشخصيات في المشهد الموسيقي المصري ، ولها تأثير كبير خارج البلاد، وحصلت على منح دراسية عديده، ثم قامت بتدريس العديد من المطربين الشباب وأسست وأدارت العديد من المساعي الإبداعية الناجحة لشركة فابريكا للمسرح الموسيقي، ومن أبرز أعمالها الأوبرالية الخديوى و"زواج فيجارو" و"غادة الكاميليا" وفى عام 2014 أشرفت على تقديم المسرحية الغنائية Les Miserables البؤساء، على المسرح.