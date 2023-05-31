تعرف على موعد انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبي

يستعد المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلي ميكالي، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض غمار نهائيات بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة بالمغرب.

وينطلق معسكر الفراعنة الشباب في مدينة الإسكندرية يوم 12 يونيو المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يشهد المعسكر خوض مباراة ودية دولية أمام غانا.