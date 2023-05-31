ads
السبت 03 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبي

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلي ميكالي، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض غمار نهائيات بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة بالمغرب. 
وينطلق معسكر الفراعنة الشباب في مدينة الإسكندرية يوم 12 يونيو المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.
ومن المقرر أن يشهد المعسكر خوض مباراة ودية دولية أمام غانا.

المنتخب الأوليمبي المصري انطلاق معسكره