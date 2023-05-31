محمد الشوربجي يتأهل لنصف نهائى الجونة للإسكواش

تأهل الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميًا إلى دور نصف نهائي بطولة الجونة الدولية البلاتينية للاسكواش ٢٠٢٣، بعد تغلبه على النيوزيلندي بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط لشوط واحد.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

8 / 11، 11 / 9، 11 / 5، 11 / 4.

وبذلك يلتقي الشوربجي بالفائز من المواجهه التي ستجمع بين المصريين مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا، ونظيره مازن هشام المصنف التاسع عالميا.

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.