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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يعلن توريد 372 ألف طن قمح بجميع المراكز

محافظ المنيا يعلن
محافظ المنيا يعلن توريد 372 ألف طن من محصول القمح
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 372615 طن، و 921 كيلو، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 

ووجه المحافظ بالاستمرار في أعمال التوريد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

 

من جانبه، أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، 

وقال : تمت المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتم تسهيل وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وكان ذلك في ضوء الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

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