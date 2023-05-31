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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يبدأ محادثات مع نظيره الإريتري

بوتين
بوتين
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره الإريتري أسياس أفورقي، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لروسيا؛ حيث بدأ الرئيسان محادثات ثنائية تعد الأولى من نوعها بينهما.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين في وقت سابق خطط الزعيمان لمناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين بلديهما في مختلف المجالات؛ بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة على الأجندة الإقليمية والدولية، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء «تاس» الروسية.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإريتريا أُقيمت يوم إعلان استقلال الأخيرة، ثم أصبحت الاتصالات الثنائية بينهما نشطة في منتصف عام 2010، حيث يقوم وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد بزيارات منتظمة إلى روسيا منذ ذلك الحين.

بوتين الإريتري محادثات زيارة رسمية لروسيا