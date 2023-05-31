اليوم.. بدء احتفالات زفاف ولي العهد الأردني

في حفل الأردن الملكي، بدأ اليوم مراسم احتفالات زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ورجوة خالد السيف، وتتواصل الاتحفالات على مدى يومين.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبدالله الثاني سيقيم في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي اليوم مأدبة عشاء بمناسبة عرس الزواج الملكي يحضره ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

وأضافت: "ابتهاجا بهذه المناسبة، يشارك المأدبة فقرات توضح تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج".

يلي ذلك يوم غد الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد ورجوة ويشهده الحضور بقصر زهران، ليتوجه بعدها العروسان إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.

ويسلك الموكب عددا من شوارع العاصمة التي تزينت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

وفي قصر الحسينية، يقيم الملك والملكة رانيا العبدالله حفل استقبال بمناسبة الزفاف تتبعه مأدبة عشاء رسمية.

وبدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

ويواكب حفل الزفاف اهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات القنوات ، بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.

وجرى تجهيز المركز بمقاعد وأجهزة ومعدات، وبنى تحتية وكوادر وكفاءات مؤهلة ومدربة لتوفير الدعم للصحفيين ووسائل الإعلام.

ويقدم المركز الإعلامي خدمات متعددة ومتكاملة لضمان تغطية شاملة لمراسم الزفاف، من الإنترنت والديسكات وأماكن التصوير وستوديو للبث المباشر، كما يوفر نحو 200 مقعد للصحفيين والإعلاميين.

واستقبل المركز العديد من الطلبات للتغطية الإعلامية، وستقوم محطات تلفزيونية وإذاعية ووكالات عالمية وصحف ومجلات أجنبية، ووسائل إعلام محلية بتغطية مراسم الاحتفال.