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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة ملاحظين للدبلومات الفنية فى حادث انقلاب سيارة بالعريش

اصابة ملاحظين للدبلومات
اصابة ملاحظين للدبلومات الفنية اثر حادث سير بالعريش
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 قام اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بزيارة المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي تقل ملاحظين للدبلومات الفنية، وذلك في مستشفي العريش العام بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث كان في استقبالهم الدكتور احمد منصور مدير عام المستشفى.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، أن المحافظ وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين داخل المستشفى، وتوفير كافة احتياجاتهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

من جانبه قال حمزة رضوان، أن الملاحظين كانوا في طريقهم من العريش محل إقامتهم الي لجان مدرسة بئر العبد الصناعية، مدرسة محمود حسن الثانوية بنات، مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة، بإدارة بئر العبد التعليمية، حيث انقلبت السيارة التي يستقلونها في منطقة سبيكة.

وأضاف الدكتور احمد منصور، أن المصابين هم كلا من هدي امين عبد المجيد، محمد حسين حسن، ابتسام ابراهيم محمود، علياء محمود ابراهيم، وحالتهم مستقره بعد حجزهم بالمستشفي تحت الملاحظة الطبية.

التعليم الفنى التربية والتعليم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال