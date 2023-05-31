"مندور" يُهدى درع جامعة قناة السويس لقائدي أوركسترا وكورال الحلم

إستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كل من الدكتور أحمد عبد الوهاب مستشار اللجنة الفنية بالجامعة والمدرس بقسم التربية الموسيقية وقائد أوركسترا الحلم، والدكتورة بسمه محمود قائد كورال أوركسترا الحلم والمدرس بكلية التربية الفنية، وذلك لتميزهما بمسابقة إبداع وتمثيلهما المشرف للجامعة، سواء بفاعليات حفل الختام، أو من خلال حصولهما على المركز الأول فى الغناء والعزف الجماعي بالمنافسات.

وذلك تقديرًا من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس للإنجاز الكبير الذي حققه فريق الكورال والموسيقى بالجامعة، وحصده لجوائز مسابقة إبداع بدورتها الـ11، حيث أهدى الدكتور ناصر مندور درع الجامعة لكل من الدكتور أحمد عبد الوهاب والدكتورة بسمه محمود، مُتمنيًا لهما مزيد من التوفيق والنجاح.

حضر مراسم التكريم الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة نانسي فاروق المدرس بكلية التربية الفنية، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.