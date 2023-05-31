مجلس جامعة مطروح يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثالثة والستين، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

في مستهل الجلسة رحب الدكتور مصطفى النجار باللواء خالد شعيب، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والجامعة على كافة الأصعدة.

من جانبه أشاد محافظ مطروح بالجهود التي تبذلها الجامعة، مستعرضًا عدد من المشروعات التي تقوم بها المحافظة، متمنيًا دوام التقدم لجامعة مطروح وكافة منتسبيها.

وتابع الدكتور مصطفى النجار مع عمداء الكليات، انتظام سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وتأمين مقار الامتحانات، موجهًا بضرورة إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التفوق والنجاح.

ووجه النجار الشكر لجميع القائمين على المؤتمر الطلابي الرابع الذي نظمته الجامعة بعنوان "جامعة مطروح والعبور نحو الجمهورية الجديدة في ظل رؤية 2030"، وخروجه بتلك الصورة المشرفة، مؤكدًا أن الجامعة لا تألو جهدًا في دعم كافة الأنشطة الطلابية الهادفة، مما يسهم في صقل مواهب الطلاب، مشيدًا بنجاح المؤتمر وإبداعات الطلاب المشاركين في المعارض، والأعمال الفنية، ومعروضات نادي ريادة الأعمال، والأنشطه الرياضية، مضيفًا أن المؤتمر تضمن ركنًا خاصًا بمكتبة الطفل، وكذلك ركنًا خاصًا بمتحف الحضارات، بالإضافة إلى عدد من المعارض الأخرى وورش العمل.

ووافق المجلس على منح درجة البكالوريوس في العلوم التمريضية لعدد خمسة خريجين بكلية التمريض دور يناير ٢٠٢٣، كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية درجة الماجستير في الآداب تخصص اللغة العربية بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك منح طالبة دبلوم الطب البيطري في الكيمياء الحيوية خريف ٢٠٢٢.

كما وافق المجلس على منح طالبًا وطالبةً بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة بقسمي العلوم النفسية والأساسية بنظام الساعات المعتمدة.

ووافق المجلس على منح أربعة طلاب بكلية التربية الرياضية درجة الدبلوم الخاص في التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية فصل الخريف ٢٠٢٢ بنظام الساعات المعتمدة.

وأهدى الدكتور مصطفى النجار درع المؤتمر الطلابي الرابع إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وكذلك تكريم الدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة مروة عبد النعيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، للجهود المتميزة لسيادتهما في تنظيم أعمال المؤتمر، متمنيًا للجميع دوام الازدهار والرقي.

مجلس جامعة مطروح يتابع انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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