الأمم المتحدة تدين إطلاق صاروخ فضائي من كوريا الشمالية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإطلاق صاروخ فضائي عسكري للأقمار الصناعية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن أي إطلاق للصواريخ باستخدام تكنولوجيا القذائف البالستية يتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونقل دوجاريك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية - المعروفة أيضا باسم (كوريا الشمالية) - لوقف مثل هذه الأعمال والاستئناف العاجل للحوار الهادف إلى تحقيق السلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه.