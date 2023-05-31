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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمم المتحدة تدين إطلاق صاروخ فضائي من كوريا الشمالية

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإطلاق صاروخ فضائي عسكري للأقمار الصناعية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن أي إطلاق للصواريخ باستخدام تكنولوجيا القذائف البالستية يتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونقل دوجاريك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية - المعروفة أيضا باسم (كوريا الشمالية) - لوقف مثل هذه الأعمال والاستئناف العاجل للحوار الهادف إلى تحقيق السلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه.

اطلاق صاروخ فضائي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كوريا الشمالية