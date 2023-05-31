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الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد مروره بوعكة صحية.. محافظ المنيا يعود لممارسة عمله

اللواء اسامة القاضى
اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا
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أعلن ديوان عام محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن عودة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلى مكتبة وممارسة مهام عمله بعد تعرضه لوعكة صحية، بحسب بيان مختصر نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، قبل قليل.

وأصيب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بوعكة صحية، أثناء أداء مهام عملة داخل مكتبه بديوان عام المحافظة في شهر يانير الماضي، ونقل على أثرها إلى مستشفى الصدر والقلب التابعة لمستشفيات جامعة المنيا، بمدينة المنيا الجديدة.

وكانت آخر مشاركة له في اجتماع داخل الديوان العام، ثم تفقد الكنائس والمطرانيات لمتابعة التأمين قبيل الاحتفال برأس السنة الميلادية الجارية.

وتم تعيين اللواء "القاضي" محافظًا للمنيا في نوفمبر 2019، وهو من أبناء مركز ديروط بأسيوط المجاور لحدود المنيا الجنوبية.

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