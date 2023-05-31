إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك بسيارة ربع نقل بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة بعد اصطدام توك توك بسيارة ربع نقل على طريق قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنزلة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل على طريق البصراط المنزلة بسبب السرعة الزائدة والرعونة فى القيادة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنزلة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 4 جرى نقل ثلاثة منهم إلى مستشفي المنزلة المركزي ، والأخير إلى مستشفى الجمالية، وجميعهم فى حالة خطرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.