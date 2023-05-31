برلماني يقترح إضافة ٦ جهات لتشكيل المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب

قال الدكتور حسام المندوه ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب للحوار الوطني، بمثابة واجهة سياسية تؤكد تؤكد اهمية التعليم كأمن قومي ومحور استراتيجي لبناء الانسان كمحور للتنمية.

وأضاف" المندوه" خلال كلمته بمناقشات مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلي للتعليم والتدريب بالحوار الوطني، لابد من بناء السياسات الخاصة بالتعليم واستراتيجيات التطوير على أساس معايير الجودة والتنافسية ومتابعتها وتطويرها من خلال المكاشفة وتقييم النتائج.

وشدد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على أهمية استدامة التعليم والتدريب باستمرار لا ينتهي الا بانتهاء الحياة، فصلا عن التنسيق الكامل بين المجلس والمجالس السابقة والخروج بمخرجات تنفذ على ارص الواقع بدقة حتي يشعر لها المواطن.

واقترح تعديل المادة ٢ والمعنية بتشكيل المجلس من خلال إضافة وزير التنمية المحلية او ممثل له لكثرة التشابكات بين المدارس والمحافظات وتنمية الموارد الذاتية للمدارس او ممثل له، و وزيرا الثقافة والشباب والرياضة باعتبارهم معنيين ببناء الانسان، بالإضافة إلي وزير السياحة لتشجيع السياحة التعليمية، والمجلس الأعلي للإعلام التواصل مع الشارع، ورئيس هيئة الاستثمار.

واقترح تعديل المادة ٤ والمعنية بربط متطلبات التعليم مع سوق العمل الاقليمي والدولي وتسويق مخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع.