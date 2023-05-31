4 دول عربية تتصدر قائمة البؤس العالمي

كشف ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز ، عن تصدر 4 دول عربية لمؤشر البؤس العالمي، في عام 2022.

وذكر مؤشر البؤس العالمي أن الدول هي سوريا ولبنان والسودان واليمن، بحسب المؤشر الذي يصنف 160 دولة في قائمة التعاسة.

وتصنف الدول في مؤشر البؤس العالمي وفقا لعدد من الاعتبارات من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقد احتلت زيمبابوي مركز الصدارة كأكثر الدول بؤسا في العالم، وهي من بين الدول الخمس الأكثر كآبة لمدة 3 سنوات متتالية.

وجاءت فنزويلا، في المرتبة الثانية وتليها سوريا في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة لبنان، وبعده مباشرة السودان، فيما احتل اليمن المرتبة السابعة.