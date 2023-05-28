محامي نيرة أشرف يكشف مفاجآت صادمة عن المتهم بعد رفع دعوى التعويض

قال خالد عبدالرحمن محامي اسرة الطالبة نيرة أشرف، والتي راحت ضحية على يد زميلها المُدان محمد عادل، خارج أسوار جامعة المنصورة في شهر يونيو من عام 2022 أنه تقدم بدعوى تعويض لأسرة نيرة اشرف بمحكمة بلقاس الجزئية لتعويضها بـ10 ملايين جنية، وجرى إعلان المتهم بالدعوى ونظرًا لكونة عديم الأهلية "محبوس " رفض تعيين قيم عليه.

وأضاف أن محكمة بلقاس الجزئية قررت تأجيل القضية لتعيين قيم وفقًا لما يتراءى للمحكمة وغالبا ستكون والدته لمطالبتها مباشرة بسداد قيمة التعويض الذي ستصدره المحكمة.

واضاف محامي أسرة نيرة أشرف، انه جرى التقدم بدعوى التعويض بمحكمة بلقاس الجزئية كون المتهم محتجز بسجن جمصة المركزي ويتبع جغرافيًا محكمة بلقاس الجزئية وهو ما دفع للتقدم بدعوى التعويض في تلك المحكمة على الرغم من ان المتهم اسرتة تعيش بمحافظة الغربية ووقعت الجريمة بمدينة المنصورة.

واشار إلى ان اسرة المتهم لم تكن تعلم شئ عن دعوى التعويض كون المحكمة تُعلن المتهم بداخل محبسه ومازلنا في انتظار تعييين القيم.

وعن الدعوى التي تقدم بها محامي المتهم بمحكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه قال: "المحامي استند الى ان المتهم تعرض للضرب ولكن غفل عنه أن الضرب جاء من قبل الأهالي بعد ارتكابه للواقعة وجرى عرض المتهم على المستشفى ومرفق تقرير طبي بحالتة الصحية".

وأشار إلى انه كمحامي عن أسرة الضحية نيرة أشرف تقدم بطلبين الاول للرئيس باذاعة حكم الاعدام على الهواء اما الطلب الثاني فهو طلب قانوني للنائب العام بشأن حضور حكم اعدام القاتل.

واختتم عبدالرحمن حديثة بأن حكم الاعدام بات تنفيذه وشيكًا وذلك بعد تأييد محممة النقض حكم الاعدام الصادر من محكمة جنايات المنصورة.

كانت محكمة بلقاس في محافظة الدقهلية، قد قررت اليوم ، تأجيل القضية التي تحمل رقم 18 لسنة 2023، التي يطالب فيها محامي نيرة اشرف بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه

وتقدم خالد عبد الرحمن محامي أسرة الطالبة نيرة أشرف بدعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد المتهم محمد عادل قاتل نيرة أمام جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وكشف المحامي التفاصيل: أنه بعد رفض الطعن على الحكم، رفعنا دعوى قضية في محكمة بلقاس بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه مع إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لاستمرار والدة محمد عادل بالتهكم والتجاوز على نيرة وأسرتها.

وكانت محكمة النقض قضت يوم 9 فبراير الماضي، برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل في قضية نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات، في القضية رقم 11409 لسنه 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 جنايات المنصورة