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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

لعرضه في الصيف المقبل .. حسن الرداد يستعد لتصوير فيلم "بلوموندو"

حسن الرداد
حسن الرداد
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يستعد الفنان حسن الرداد لتصوير فيلم جديد يحمل عنوان “بلوموندو” ، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بدأ مؤخراً التحضيرات الخاصة بالفيلم المقرر طرحه بدور العرض خلال موسم الصيف السينمائي 2023 . 

وفي سياق متصل بدأ المخرج ياسر سامي في عمل معاينات اماكن التصوير على أن تبدأ عمليات التصوير خلال أيام قليلة .

الفيلم بطولة حسن الرداد من تأليف حازم و محمد ويفي  وإخراج ياسر سامي  وإنتاج  رويال صن "سامر المحضر" ، ومن المقرر يتم الإعلان في وقت لاحق عن باقي النجوم المشاركين في العمل ، حيث يضم الفيلم بجانب حسن الرداد عدد كبير من النجوم .

حسن الرداد بلوموندو موسم الصيف السينمائى