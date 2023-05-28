لعرضه في الصيف المقبل .. حسن الرداد يستعد لتصوير فيلم "بلوموندو"

يستعد الفنان حسن الرداد لتصوير فيلم جديد يحمل عنوان “بلوموندو” ، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بدأ مؤخراً التحضيرات الخاصة بالفيلم المقرر طرحه بدور العرض خلال موسم الصيف السينمائي 2023 .

وفي سياق متصل بدأ المخرج ياسر سامي في عمل معاينات اماكن التصوير على أن تبدأ عمليات التصوير خلال أيام قليلة .

الفيلم بطولة حسن الرداد من تأليف حازم و محمد ويفي وإخراج ياسر سامي وإنتاج رويال صن "سامر المحضر" ، ومن المقرر يتم الإعلان في وقت لاحق عن باقي النجوم المشاركين في العمل ، حيث يضم الفيلم بجانب حسن الرداد عدد كبير من النجوم .