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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سكاي نيوز: النتائج الأولية تشير إلى فوز أردوغان بالرئاسة التركية

الإنتخابات التركية
الإنتخابات التركية
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كشفت قناة سكاى نيوز أن النتائج الأولية تظهر فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة بعد فرز نحو 95% من الأصوات.

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية حصول أردوغان على 52.61% من الأصوات مقابل 47.39% لكليتشدار أوغلو بعد فرز 91.55%.

وشهدت شوارع تركيا احتفالات لأنصار أردوغان بعد اقترابه من تحقيق الفوز فى الانتخابات الرئاسية.
وذكرت شبكة "تي آر تي" أنه تم تسجيل اقتراع أكثر من 60 مليون شخص خلال الجولة الثانية للانتخابات، بينهم 4.9 مليون شخص أدلى بصوته للمرة الأولى.

وصرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينر، عقب انتهاء التصويت، بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية للهيئة الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، موضحا أن جميع الاعتراضات التي تم الإبلاغ عنها تمت معالجتها في الحال من قبل السلطات المعنية.

 

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