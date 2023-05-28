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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم كفر الشيخ: لا مخالفات في امتحان الإنجليزي بالدبلومات الفنية

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ
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تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، منها مدرسة الشهيد محمد عاطف التجارية المشتركة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، مشددا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب ، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، وأدى الامتحانات بالدبلومات الفنية 30 ألفا و150 طالبًا وطالبة .

كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.
وقال وكيل التعليم بكفر الشيخ: “لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات  بالمديرية أي مخالفات، وأدى 28413 طالبا في الدبلومات الفنية اليوم الامتحان في  مادتي اللغة الإنجليزية والفيزياء العامة بالتعليم الصناعي، ومادة اللغة الإنجليزية بالتعليم الزراعي ومادتي اللغة الإنجليزية والمهارات الإشرافية  بالتعليم الفندقي ومادة اللغة الإنجليزية بالتعليم التجاري» .

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