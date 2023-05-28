إزالة 58 حالة تعد على مساحة 8 آلاف مبنى و63 فدانا زراعيا بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتي أسفرت عن إزالة 58 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و282 متر مباني و63 فدانا و1 قيراط بنطاق المحافظة.. وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وأشار محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 30 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و282 متر مباني و28 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 38 فدانا و1 قيراط بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.