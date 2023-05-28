مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين جنوب الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، حادث مروع بين سيارة مرور وسيارة ملاكي، على طريق مصر- أسوان الزراعي بمدينة الطود، مما أسفر عن مصرع شابين وإصابة 3 آخرين.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة مرور، على الطريق الزراعي أسوان - القاهرة بجوار الكيلو 40 بنطاق نجع الوحدة التابع لمدينة الطود، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تحت توجيهات الدكتور معمر عبد الهادي، مدير إقليم جنوب الصعيد لهيئة الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كلاً من: “زياد. ح”، 22 عامًا، مجند، و"أندرو. ن. ن"، 35 عامًا، بينما أصيب كل من: محمد أحمد، 31 عامًا، وحاتم عبد اللطيف، 20 عامًا، مصاب بغيبوبة، ومحمد عبد المنعم، 36 عامًا، اشتباه بكسر بالعمود الفقري.

وجرى نقل جثماني المتوفيين لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية، في مستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما رفعت الإدارة العامة للمرور آثار الحادث، وجنبتها نهري الطريق وأعادت الحركة المرورية أمام المركبات المارة، وعينت الخدمات المرورية في نطاق الحادث.

أندرو ضحية الحادث

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