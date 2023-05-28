حبس المتهمين بخطف أجنبي لمساومة والدته لدفع فدية بالزيتون

أمرت جهات التحقيق بالزيتون اليوم الأحد بحبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية بين والد الضحية والمتهمين بدائرة القسم ، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم بتغيب نجلها (طالب- مقيم بذات الدائرة) عقب إنتهاء اليوم الدراسى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم)، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمان.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث إتفقا فيما بينهما على إستدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وبإستدعاء والدة المجنى عليه إتهمتهما بإرتكاب الواقعة.